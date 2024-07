Calciomercato Palermo, trovato l’accordo con la Fiorentina per Niccolò Pierozzi: il terzino pronto a firmare

Dopo giorni e giorni di dialogo, Palermo e Fiorentina hanno finalmente trovato l’intesa per formalizzare il passaggio di Niccolò Pierozzi ai rosanero. Il terzino attende sviluppi definitivi, quindi lo aspettano le visite mediche di rito e la firma sul contratto.

L’accordo, secondo quanto raccolto, dovrebbe essere pluriennale e per il cartellino il Palermo dovrebbe sborsare circa un milione di euro: la società viola dovrebbe ricevere una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Con questa formula, la Fiorentina ha accettato l’accordo proposto dal club di viale del Fante. L’intesa con il terzino e l’entourage era stata trovata da tempo, mancavano gli ultimi dettagli tra le due squadre. Niccolò è il gemello di Edoardo, che nel 2022 indossò la maglia del Palermo per 6 mesi, con pochi minuti disputati ad agosto. In quella stessa annata, sotto la guida di Pippo Inzaghi alla Reggina, Niccolò Pierozzi fu protagonista di un’ottima stagione, condita da 4 gol e due assist.

Adesso Pierozzi è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in rosanero, Palladino ha dato il via libera definitivo: per Dionisi, che abbraccerà a Manchester il classe 2001, un rinforzo di spessore per la corsia di destra.