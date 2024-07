Calciomercato Palermo, nome nuovo per la difesa: piace il terzino Mazzocchi del Napoli

Nome nuovo per la difesa rosanero: piace Pasquale Mazzocchi, terzino napoletano del Napoli classe 1995. Il ds Morgan De Sanctis conosce bene il calciatore e lo stima: il terzino, infatti, ha giocato nella Salernitana dal gennaio 2022 al gennaio di quest'anno. Giocatore di spinta e molto duttile, può giocare anche a sinistra nonostante nel corso della sua carriera sia stato impiegato prevalentemente a destra.

Antonio Conte vuole valutare il calciatore in ritiro e non è escluso che il giocatore, alla fine, possa rimanere in azzurro. Se, però, l'ex tecnico della Nazionale dovesse dare il suo ok alla partenza, la trattativa potrebbe concretamente avviarsi. Il Napoli lo cederebbe in prestito per un'annata, la formula non sarebbe a titolo definitivo. Potrebbe essere un'opportunità interessante per il club di viale del Fante, i rosanero sono alla finestra: ci sarebbero, tuttavia, altri club di serie A interessati qualora il Napoli decidesse di privarsi di Mazzocchi. La concorrenza, dunque, non è poca.

La dirigenza, comunque, sta monitorando diversi profili sulle corsie: piace anche Lorenzo Carissoni del Cittadella, ma il club veneto non chiede poco per privarsi del giocatore.

Saranno giornate molto calde per il ds rosanero De Sanctis: il dirigente lavora anche sul fronte uscite, visto che alcuni calciatori difficilmente rientreranno nel progetto tecnico di Dionisi.