Calciomercato Palermo, primi contatti con Mazzitelli: il Frosinone non farà sconti, anche il Parma sul giocatore

Luca Mazzitelli è un concreto obiettivo del Palermo: il centrocampista del Frosinone è finito nei radar di Morgan De Sanctis. Il ds rosanero, secondo quanto raccolto da PalermoToday, ha già avviato i primi contatti con il Frosinone per capire la fattibilità dell’operazione. Il ds dei ciociari, Guido Angelozzi, ha comunicato al dirigente rosanero che non ci saranno sconti sul prezzo del cartellino: la società laziale vuole monetizzare da una sua eventuale cessione.

Sul centrocampista classe 1995, però, ci sono anche alcuni club di serie A. Il Parma, in particolare, ha mostrato più di un semplice interesse. Ecco che, allora, per il club di viale del Fante sarà necessario formulare un’offerta congrua al valore del giocatore: per strappare il sì del giocatore romano serve mettere sul tavolo un ingaggio allettante e un contratto pluriennale.

La fine del mese di giugno è vicina, la dirigenza rosanero non ha ancora piazzato nessun colpo: per l’inizio del ritiro Dionisi vuole trovare un gruppo strutturato, una rosa certamente non al completo ma in via di definizione.

Serve, quindi, accelerare su alcune operazioni: Mazzitelli potrebbe essere l’uomo giusto per il centrocampo ma adesso serve necessariamente far valere la potenza della proprietà in sede di mercato. Naturalmente, se l’obiettivo è allestire una rosa che possa andare in serie A.