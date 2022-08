Calciomercato Palermo: entra Mateju ed esce Silipo, a centrocampo spunta Machin

Sono giorni decisamente frenetici quelli che il Palermo sta vivendo sul mercato: mentre il fronte delle entrate resta rovente comincia a scaldarsi anche quello riguardante le cessioni. La società rosanero ha dato in tal senso due ufficialità: la prima è l'ingaggio dalla lista svincolati del terzino ceco Ales Mateju, che ha firmato un biennale; la seconda la cessione in prestito di Andrea Silipo alla Juve Stabia. Giocatore molto stimato dalla piazza il fantasista scuola Roma nelle ultime annate ha fatto vedere il suo talento solo a sprazzi: adesso torna in C per cercare continuità con la speranza un giorno di poter rientrare alla casa madre.

Quella dell'ormai ex numero 10 rosanero non dovrebbe essere l'unica cessione ad arrivare: si attendono infatti nuove uscite, in particolare nel reparto difensivo, numericamente affollato dopo le ultime operazioni. Giocatori come i vari Somma, Peretti, Doda potrebbero dunque salutare il rosanero a breve: non ci sono invece nuovi sviluppi al momento sulla notizia uscita nei giorni scorsi di un interesse del Cesena nei confronti di Giuseppe Fella. Nel frattempo continua la caccia ad un centrocampista, che resta la priorità tecnica.

Al nome del giocatore dell'Ascoli Saric (che domani sarà al Barbera al seguito della sua squadra) si è aggiunto quello della mezzala del Monza Josè Machìn. L'interesse per il giocatore originario della Guinea Equatoriale è stato confermato anche da Corini, che però non si è sbilanciato come da suo stile su un possibile arrivo. Resta il fatto che si tratta di un nome caldo: non è detto per altro che l'arrivo di Machìn escluda a priori quello di Saric. Per quanto riguarda l'attacco di recente è uscito il nome di Federico Melchiorri: considerando che il Palermo oltre Brunori ha a disposizione per l'attacco Soleri, Stoppa e lo stesso Fella non è detto che l'operazione debba necessariamente concludersi.