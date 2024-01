Calciomercato Palermo, blindato Soleri: si punta tutto su Diakité, Mateju vicinissimo allo Spezia

Potrebbe essere una settimana importante per il calciomercato del Palermo: Rinaudo e Bigon sono pronti, in questi giorni, a rinforzare il reparto arretrato. Ales Mateju saluterà i rosanero: il difensore ceco andrà allo Spezia. Il contratto del calciatore, che era in scadenza a giugno 2024, non sarebbe stato rinnovato dalla dirigenza del club di viale del Fante: la trattativa con lo Spezia è praticamente chiusa.

La sua cessione, peraltro, libererà uno slot. Il ds rosanero segue con insistenza un terzino destro: in pole position c’è Salim Diakitè della Ternana. Per il giocatore sono state fatte già due offerte, come rivelato dal direttore sportivo degli umbri, Stefano Capozucca. Diakite, che era stato già trattato in estate, vuole soltanto i rosanero: bisognerà sbloccare questa situazione di impasse con il club di Terni. La sensazione, però, è che l’affare possa chiudersi nonostante qualche criticità. Il muro contro muro potrebbe risolversi in maniera favorevole per il club di viale del Fante, vista la ferma volontà del calciatore a vestire la maglia rosanero.

Il suo arrivo, inoltre, non occuperebbe slot in lista visto che è un classe 2000. C’è anche il nome di Lorenzo Venuti del Lecce sul taccuino di Leandro Rinaudo: anche in questo caso, secondo quanto filtra dall’entourage il terzino classe 1995 avrebbe già dato l’ok al trasferimento. Le società stanno dialogando, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.

Non si esclude, inoltre, un colpo a sorpresa al centro della difesa: l’infortunio di Lucioni potrebbe aver indotto la dirigenza a piazzare un colpo. Sul fronte uscite, invece, Soleri è stato praticamente blindato: il giocatore si trova benissimo a Palermo e la doppietta siglata sabato pomeriggio contro il Modena ha fatto il resto.

Su Valente c’è l’interesse del Cesena, un timido sondaggio anche da parte del Sudtirol. L’agente del giocatore, in scadenza anche lui, vorrebbe farlo rimanere in cadetteria. La sessione di calciomercato si chiuderà giovedì 1° febbraio: c’è tempo per chiudere affari importanti e i rosanero vogliono sfruttare bene questa sessione. La promozione diretta non è un miraggio e, puntellando la rosa, sarà possibile crederci sino alla fine.