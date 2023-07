Calciomercato Palermo, visite mediche per Mancuso e Ceccaroni: altri due rinforzi da "A" per Corini

Difesa, centrocampo, attacco. Il Palermo è una delle squadre più attive sul mercato di serie B: a conferma di ciò arriva la notizia delle visite mediche svolte da Pietro Ceccaroni e Leonardo Mancuso, in arrivo da Venezia (club dal quale si è liberato a parametro zero) e Monza. Due rinforzi importanti, che si aggiungono all'ufficialità di Lucioni e a Vasic, per il quale si attende solo il comunicato della società. Lucioni figura già nell'elenco dei convocati diramato dal club, il giovane 2002 ex Padova sarà comunque presente al raduno di Veronello. Arriveranno anche Ceccaroni e Mancuso, visto che il pre ritiro termina giorno 8 luglio. Dal 9, poi, tutti a lavoro in Trentino Alto Adige.

Due colpi che confermano la bontà del lavoro condotto dal ds rosanero, Leandro Rinaudo: Ceccaroni rinnova il look della difesa, Mancuso è il vice Brunori ma può giocare anche a fianco del capitano rosanero in un eventuale attacco a due punte. Il dirigente palermitano, però, non si ferma qui. Il Palermo cerca ancora un terzino sinistro, visto che al momento in rosa figura praticamente il solo Aurelio. Nel borsino delle azioni, al rialzo quelle di Gianluca Di Chiara, palermitano della Reggina. Più complicata la pista Beruatto (seguito, peraltro, dalla stessa scuderia del terzino dei calabresi D'Amico-Pasqualin ndr) visto che il calciatore ha richieste dalla serie A.

La trattativa per Roberto Insigne, invece, è vicinissima alla fumata bianca: tuttavia, mancano ancora pochissimi dettagli prima della firma del contratto. Filtra ottimismo sull'affare, da quanto si apprende le sensazioni sul buon esito dell'operazione sono positive.

A centrocampo si raffredda la pista che porta ad Emanuele Torrasi, ex Pordenone: c'era stato un contatto tra l'entourage del centrocampista e Rinaudo, al quale però non è stato dato alcun seguito. Non c'è un vero e proprio standby, che presumerebbe altri colloqui tra le parti: la sensazione, secondo quanto raccolto, è che il club rosanero voglia virare su altri obiettivi. Piace sempre Luca Belardinelli, classe 2001 dell'Empoli che lo scorso anno ha giocato in prestito al Sudtirol, e si continua a monitorare il profilo di Maita (che sembra in uscita dal Bari).