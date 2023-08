Calciomercato Palermo, preso anche Mamadou Coulibaly: e Di Francesco sbarca e firma

Mamadou Coulibaly è il calciatore che andrà a completare il centrocampo rosanero: il senegalese della Salernitana classe 1999 prenderà il posto di Samuele Damiani, in uscita verso la Juventus Next Gen.

Una trattativa rapida ed efficace, decollata nel tardo pomeriggio di ieri: i colloqui tra Rinaudo e Morgan De Sanctis, ds della Salernitana, si sono intensificati dopo la vittoria dei rosanero a Reggio Emilia. Nella scorsa stagione Coulibaly ha giocato in B con la maglia della Ternana, in passato ha giocato in A vestendo le maglie di Udinese e Salernitana. Nella prima di campionato dei campani contro la Roma ha giocato soltanto tre minuti, nel pareggio maturato all’Olimpico.

Centrocampista forte fisicamente, Coulibaly nel corso della propria carriera è anche riuscito a collezionare qualche gol: nella scorsa stagione ne ha segnati 3 in 28 presenze. Nelle annate precedenti, invece, a segno con Salernitana (2 centri), Pescara (3 gol), Trapani (2) e Carpi (2). Il senegalese è un innesto molto utile per Eugenio Corini: l'allenatore rosanero avrà la possibilità di implementare la fisicità del proprio centrocampo, schierando muscoli e corsa. La formula scelta per il suo arrivo a Palermo dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Nella tarda serata di ieri, inoltre, è sbarcato a Palermo Federico Di Francesco: l'esterno offensivo è atterrato in città verso mezzanotte. Oggi firmerà il contratto con il club di viale del Fante e verrà ufficialmente annunciato come nuovo calciatore rosanero. Salvo eventuali criticità burocratiche, dovrebbe essere inserito nella lista dei convocati per il match di sabato pomeriggio al Barbera contro la Feralpisalò.