Calciomercato Palermo, sarà un fine giugno caldo: fatta per Lucioni, rosa in pole per il talentino Vasic

Mancano 10 giorni alla fine di giugno, saranno giornate molto calde per il calciomercato del Palermo: il ds Leandro Rinaudo lavora intensamente per piazzare i primi colpi della nuova stagione e sfoltire l’organico. L’obiettivo, mai nascosto, è quello di arrivare all’inizio del ritiro in Trentino con la rosa più completa possibile. Questo significa che, in questi undici giorni che mancano all’inizio ufficiale del calciomercato, servirà dare un’accelerata alle operazioni già messe in piedi, che attendono una definizione.

Fatta per Lucioni

Fabio Lucioni, difensore del Frosinone ma di proprietà del Lecce, può considerarsi praticamente un calciatore rosanero, l’affare verrà ufficializzato all’apertura del mercato. Anche per Pietro Ceccaroni dovrebbe esserci un forcing a breve, per cercare di chiudere definitivamente l’affare col Venezia. Sulla corsia di sinistra piace Andrea Beruatto, terzino del Pisa scuola Juve: sul calciatore, però, c’è una folta concorrenza. Eugenio Corini lo stima moltissimo ma, da quanto appreso dall’entourage del terzino (seguito dal decano dei procuratori Andrea D’amico ndr) non sarà semplice intavolare una trattativa con la società toscana. Più di un sondaggio esplorativo, infatti, sarebbe stato fatto da club di serie A. Del resto, il classe 1998 è un prospetto molto interessante e di sicura affidabilità.

Ci sono conferme per Ivan Mesik del Pescara, così come viene seguito Lorenzo Moretti, Moretti è un jolly difensivo classe 2002, scuola Inter, in forza all'Avellino. A centrocampo, per la zona avanzata, il nome nuovo è Aljosa Vasic del Padova. Il talento classe 2002, nato a Camposampiero, provincia di Padova da genitori bosniaci, in questa stagione ha segnato 8 reti in 37 apparizioni. Sul trequartista ci sarebbero anche Genoa e Sassuolo ma il Palermo appare in pole position. E' un under di grande qualità ed estro.

Continuano a essere monitorati i profili di Brescianini (centrocampista di proprietà del Milan che ha giocato in prestito al Cosenza), Maita (che attende sviluppi dal Bari per capire se la società punta ancora su di lui visto che è in scadenza il prossimo anno), Henderson (calciatore in forza all’Empoli), Torrasi (centrocampista classe 1999 del Pordenone). L’affare Torrasi, monitorato anche da altri club di B, può essere percorribile visto che il Pordenone non si iscriverà alla prossima serie C. L’entourage del giocatore (assistito da Vincenzo Buongiovanni) sta attendendo comunicazioni ufficiali dalla società, per poi valutare le richieste concrete. Torrasi, però, andrebbe a ricoprire uno slot over.

Il mercato in uscita: Massolo ai saluti

Si lavora, molto, anche sul fronte delle uscite: Massolo, Soleri, Damiani e Broh potrebbero lasciare il club. Massolo ha richieste da società di serie C e appare difficile possa proseguire da secondo: nella scorsa stagione non ha giocato nemmeno un minuto. Soleri è seguitissimo da Reggiana, Brescia e Perugia: il giocatore romano potrebbe andare via in prestito. Su Damiani alcune squadre di C si sono fatte avanti, non è escluso possa partire. Se dovessero arrivare richieste concrete per Broh, infine, è possibile venga ceduto.

Il presidente del City: "Grandi aspirazioni per il Palermo"

Intanto, il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, in un’intervista ai canali ufficiali dei Citizens tracciando un bilancio dell’annata ha anche parlato del Palermo: “Continuiamo a crescere in modo molto ponderato. L'estate scorsa il Palermo si è unito al gruppo. Palermo è sinonimo di grande storia, grande eredità, grande regione, grande club. Contestualmente al nostro arrivo è stato promosso dalla Serie C alla Serie B e come sempre abbiamo un progetto per tutto quello che facciamo. Sosteniamo il club, mettiamo a disposizione il management, l'Academy, le infrastrutture e di conseguenza la squadra cresce. Non c'è motivo per cui non ci si debba aspettare il Palermo molto presto, si spera, in Serie A. Il Palermo è una grande squadra, abbiamo molte aspirazioni per questo club”.