Aspettando Brunori, è caccia a una punta: piacciono i palermitani La Gumina e Di Mariano

E' partito ufficialmente il ritiro del Palermo. Ieri i giocatori rosanero si sono ritrovati nel quartier generale dell'Hotel Casena dei Colli. Sono 22 in tutti i calciatori che hanno ricevuto la convocazione. Il Palermo preparerà in città la nuova stagione che li vede impegnati in Serie B, nel primo della nuova era targata City Football Group. Niente montagne austriache o friulane: i ragazzi di Baldini suderanno sul campo del Tenente Onorato, storica sede degli allenamenti dei rosanero fino a tre anni fa.

Il primo ad arrivare è stato Giron. La preparazione durerà 20 giorni e terminerà il 30 luglio: il termine coinciderà con l’esordio in Coppa Italia, che si terrà a Palermo, contro la Reggiana (in caso di vittoria ci sarà la possibilità di sfidare il Torino al secondo turno in trasferta). Aspettando Brunori, il grande "assente" ieri e l'uomo che i tifosi aspettano di più, Silvio Baldini può contare su quattro attaccanti: Felici, Fella, Silipo e Soleri. Non ci sono Pelagotti, Floriano e Odjer: per loro niente contratto.

Ieri invece il Palermo ha rinnovato gli accordi Accardi, Lancini, Valente e Marconi (tutti su base annuale). Tra i convocati c'è anche Damiani, rientrato dall'Empoli e con il quale è stato firmato un contratto fino al 2026. La rosa ha delle lacune e va comunque rimpolpata: a partire dalla porta. Senza Pelagotti, Massolo è rimasto solo. Al momento in ritiro c'è anche Giovanni Grotta, portierino palermitano di 17 anni. Il club è sulle tracce di un nuovo numero uno. Tra i nomi c'è quello di Pigliacelli, ex Pescara e Trapani e al momento in Romania con il Craiova.

Intanto è tornato a Palermo il centrocampista Broh, reduce dal campionato di C vinto col Sudtirol. Sono ben 10 i difensori pronti ad affrontare il ritiro: tra loro pure Peretti, reduce dal prestito a Grosseto. Per l'attacco è sempre calda la pista che porta al ritorno di Nino La Gumina, l'anno scorso al Como, e tesserato con la Sampdoria. Ma piace anche un altro palermitano, Francesco Di Mariano, nipote di Totò Schillaci. Suggestiva anche l'opzione La Mantia, reduce da un stagione in A con l'Empoli condita da due gol.

Ecco i convocati di Silvio Baldini

Portieri: Massolo, Grotta.

Difensori: Accardi, Buttaro, Crivello, Doda, Giron, Lancini, Marconi, Marong, Peretti, Somma.

Centrocampisti: Broh, Dall'Oglio, Damiani, De Rose, Luperini, Valente.

Attaccanti: Felici, Fella, Silipo, Soleri.