Calciomercato Palermo, ufficiale il primo acquisto: Alfred Gomis è rosanero

Adesso è ufficiale: il Palermo piazza il primo acquisto della campagna estiva di calciomercato. Arriva dal Rennes il portiere Alfred Gomis, senegalese con cittadinanza italiana classe 1993. Gomis si giocherà il posto con Sebastiano Desplanches, sarà il campo a decidere chi meriterà di difendere i pali rosanero.

Il calciatore, come comunicato in una nota dalla società, si trasferisce a Palermo a titolo definitivo, legandosi al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2026. A breve atteso anche il secondo acquisto, il difensore greco dello Spezia Nikolaou: in Liguria dovrebbero andare Soleri e Aurelio.