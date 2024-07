Calciomercato Palermo, i gol di Henry per la serie A: "Posso giocare insieme a Brunori"

Diventa ufficiale l’acquisto di Thomas Henry: l’attaccante francese si trasferisce dal Verona al Palermo con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. I rosanero piazzano un bel colpo, una punta che in B può certamente spostare gli equilibri. Questa mattina, dal ritiro di Livigno, la presentazione. "Mi piace dire che sono un calciatore completo - ha esordito in conferenza - spero di riuscire a fare qualche gol, visto che è il mio principale lavoro, e poi aiutare la squadra a realizzarne altri. Faccio tanto lavoro in campo, mi sento partecipe nella costruzione del gioco: sono qui per crescere insieme a questo gruppo. Ho scelto Palermo perché non c'è bisogno di descrivere questa società mitica, c'è un grande progetto qui: ho bisogno di continuità, visto che ho avuto un grosso infortunio la scorsa stagione. Voglio far rinascere questa città, possiamo farlo insieme. La serie B è un campionato molto tosto, fisico. Ho visto qualche partita, non sarà affatto facile: tante squadre competono per i vertici, voglio donare la mia esperienza alla squadra".

Il francese indosserà il numero 20: è nato il 20 settembre 1994 e ha deciso di prendere questa maglia. "Il 20 è la mia data di nascita - ha spiegato - ho deciso di indossare questo numero. A gennaio c'era una possibilità di arrivare in rosanero ma probabilmente non era il momento giusto: mi aspettavo continuità e adesso questa opportunità si è presentata al meglio. Sono stato accolto bene dal gruppo, posso giocare insieme a Brunori: Matteo ha fatto delle bellissime stagioni, dipende da cosa vuole concretamente il mister. Tutti, comunque, siamo pronti a dare il massimo per il bene della squadra. Sono arrivato qualche giorno fa, Dionisi mi ha detto soltanto di essere me stesso. Avremo tempo di conoscerci bene anche se non tantissimo visto che l'inizio della nuova stagione è alle porte. L'importante non è la tattica - ha concluso - conta solo raggiungere gli obiettivi di squadra".