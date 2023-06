Calciomercato Palermo, piace Henderson dell’Empoli: con Corini la sua stagione migliore

Il Palermo è sulle tracce di Liam Henderson, centrocampista scozzese dell'Empoli. Classe 1996, mezzala duttile con notevoli doti offensive, nell’ultima stagione ha collezionato 18 presenze in serie A con la maglia dei toscani. In Italia dal 2018, ha totalizzato 60 partite e 2 gol in serie A con la maglie di Empoli e Verona e 104 presenze e 9 reti in serie B con Bari, Verona, Empoli e Lecce.

Calciatore in grado di garantire dinamismo in mezzo al campo, aggressivo e forte fisicamente, ha probabilmente vissuto la sua annata migliore sotto la guida di Eugenio Corini, a Lecce nel 2020/2021: segnò 4 gol in 42 partite e risultò il calciatore più utilizzato dall’attuale allenatore rosanero.

Il contratto di Henderson con l'Empoli scade nel giugno 2024 ma il club toscano ha un'opzione di prolungamento per un altro anno, che potrebbe essere esercitata o meno. Allo stato attuale, secondo quanto raccolto, non c'è stato ancora nessun contatto tra Rinaudo e l'entourage del calciatore. I rapporti tra il dirigente rosanero e l'agente di Henderson, Emiliano Salvarezza, sono ottimi: un'amicizia di lunga data caratterizza il legame tra i due. Lo scozzese vorrebbe rimanere in Serie A, alla ricerca di una certa continuità. Il progetto rosanero, però, potrebbe stuzzicarlo: Palermo viene considerata una grande piazza e la Serie B una situazione soltanto temporanea.

In estrema sintesi, se la società di viale del Fante e quella del presidente Corsi dovessero trovare un accordo, la trattativa procederebbe spedita senza particolari intoppi. A breve Rinaudo potrebbe contattare il club toscano, per poi iniziare la trattativa con il calciatore.