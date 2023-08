Calciomercato Palermo, c'è l’ufficialità: Henderson è rosanero, Rinaudo punta Florenzi del Cosenza

Adesso è ufficiale: Liam Henderson è un nuovo calciatore del Palermo. Lo scozzese, che indosserà la maglia numero 53, si trasferisce dall'Empoli con la formula del prestito con opzione e obbligo di riscatto condizionato. La presentazione è prevista mercoledì alle 15,30.

Il centrocampista potrebbe essere convocato per la trasferta di domani sera a Reggio Emilia: sarebbe una carta interessante per Eugenio Corini, dopo la cessione in Turchia di Saric. Il centrocampista scozzese è arrivato in Italia, al Bari, nel gennaio del 2018. Quindi il passaggio al Verona, poi Empoli, Lecce e di nuovo in Toscana. Per lui 11 reti tra serie A e serie B.

Intanto, il ds Rinaudo continua a lavorare intensamente in vista della chiusura del mercato, fissata il primo settembre: Damiani è vicino alla Juventus Next Gen, in entrata potrebbe esserci spazio per un colpo last minute. Piace Florenzi del Cosenza, un under di grande qualità e prospettiva.