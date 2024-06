Calciomercato Palermo, in difesa Ferrari è un obiettivo concreto: bisogna superare la concorrenza del Venezia

Gian Marco Ferrari è il primo nome sulla lista di De Sanctis per rinforzare la difesa rosanero. L’esperto centrale di difesa è in scadenza di contratto col Sassuolo e concluderà il prossimo 30 giugno la sua avventura con i neroverdi dopo sei anni. Su di lui, però una folta concorrenza: Venezia, Cagliari e Cremonese hanno messo gli occhi su di lui. I lagunari, in particolare, sarebbero quelli che avrebbero già fatto più di una chiamata all'agente del calciatore. Ma la dirigenza di viale del Fante vuole giocarsi la carta Dionisi: il tecnico conosce benissimo il giocatore e questo potrebbe indurlo a sposare il progetto rosanero.

Secondo quanto raccolto da PalermoToday, un primo contatto con l’agente del calciatore ci sarebbe già stato: un sondaggio esplorativo, positivo. Federico Pastorello, uno degli agenti più famosi al mondo, assiste Ferrari da anni e sta dialogando con diverse squadre. La sensazione, però, è che presto De Sanctis possa intavolare una vera e propria trattativa: con un’offerta economica adeguata all’esperienza del calciatore (in serie B sarebbe un autentico lusso) e Dionisi in panchina, il giocatore potrebbe convincersi a disputare il campionato di serie B. Il Palermo potrebbe mettere sul piatto un contratto pluriennale per incentivare il calciatore ad accettare la destinazione.

Nei prossimi giorni, secondo quanto filtra, Pastorello dovrebbe avere in agenda un nuovo contatto con De Sanctis: il ds rosanero vuole cominciare a finalizzare alcune operazioni per garantire a Dionisi una rosa strutturata per l’inizio del ritiro.