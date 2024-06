Calciomercato Palermo, Giacomo Corona tornerà alla base: prolungamento del contratto e altro prestito

Giacomo Corona tornerà al Palermo: l'attaccante classe 2004, reduce da un'ottima annata in prestito all'Empoli (in Primavera per lui un bottino di 19 reti e anche l'esordio nella massima serie), rientrerà alla base. Entro oggi la squadra toscana può esercitare il diritto di riscatto ma i rosanero possono far valere un eventuale controriscatto da far scattare: se il club facesse una prima mossa, dunque, la società di viale del Fante si avvarrebbe dell'opportunità di controriscattare il promettente attaccante. Insomma, la sostanza è chiara: Corona rientra nei piani del Palermo e la dirigenza non intende privarsene. Anzi, per lui prevista anche un'estensione del contratto: pronto un allungamento dell'accordo tra le parti, poi Corona dovrebbe essere nuovamente girato in prestito per un'ulteriore esperienza di crescita.

Probabilmente Corona andrà in ritiro coi rosanero di Dionisi, poi attenderà gli sviluppi del calciomercato. Corona piace molto in serie C ma vanta anche estimatori in serie B. L'obiettivo dell'entourage e della società è quello di far giocare il più possibile il ragazzo, dunque verrà valutata la migliore soluzione per la carriera di Corona. Per quanto riguarda invece gli altri prestiti, da quanto filtra nessuno dei calciatori verrà riscattato dal Palermo: Henderson, Coulibaly, Mancuso e Traorè ritorneranno quindi nei rispettivi club di appartenenza.