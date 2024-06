Calciomercato Palermo, frenata per Ferrari: club di serie A sul calciatore, De Sanctis vira su Nikolau

Brusca frenata nella trattativa tra il Palermo e Gian Marco Ferrari, difensore in uscita dal Sassuolo. Sul centrale, infatti, ci sarebbero Cagliari e Venezia pronte ad affondare il colpo. La massima serie tenta fortemente il giocatore, il prossimo 30 giugno Ferrari si svincolerà a parametro zero dal club neroverde.

Secondo quanto raccolto da PalermoToday, difficilmente però ci saranno sviluppi nella trattativa: l’entourage del giocatore è in contatto con altre squadre e la sensazione è che l’affare con i rosanero non andrà in porto. Come precedentemente riportato, i nuovi contatti previsti in questa settimana non hanno portato alla fumata bianca.

Il ds De Sanctis, però, ha già pronta un’altra mossa: piace molto Dimitrios Nikolau, difensore dello Spezia. Il nome del greco sarebbe una espressa richiesta di Dionisi, che ha già allenato il centrale a Empoli: nella stagione 2020/2021 i toscani vinsero la serie B e vennero promossi in serie A. In quella fortunata annata, per lui 29 presenze con l'attuale allenatore rosanero.

Il giocatore ha prolungato il suo accordo con il club ligure lo scorso febbraio, il contratto scade nel 2027. Non si esclude, però, una trattativa rapida: il classe 1998 sembra comunque in uscita dallo Spezia e il suo agente avrebbe già avuto più di un colloquio con De Sanctis. Nikolau, infatti, è seguito da Michelangelo Minieri, procuratore anche di Segre. A proposito, come annunciato ieri dal ds rosanero, manca davvero poco all’annuncio del rinnovo con il centrocampista.