Calciomercato Palermo, Soleri riflette sul futuro: nei prossimi giorni colloquio con la società, lo Spezia ci riprova

Sono giorni di riflessione sul futuro per Edoardo Soleri: l’attaccante romano del Palermo medita se rimanere ancora in rosanero oppure accettare la corte dei club che lo monitorano da gennaio. Uno su tutti, lo Spezia.

La doppietta realizzata dal numero 27 contro il Modena lo scorso 20 gennaio cambiò il destino del centravanti: era tutto fatto con lo Spezia, che peraltro economicamente proponeva un’offerta più vantaggiosa rispetto all’ingaggio del club di viale del Fante.

Quei due gol fecero saltare tutto (erano state addirittura già pianificate le visite mediche, ndr) Soleri rimase in rosanero con grande gioia dei tifosi. E, probabilmente, anche sua. Sì, perché il giocatore è molto legato alla città ma è indiscutibile, oltre che legittimo, che voglia giocare di più. Ecco perché, adesso, Soleri riflette.

C’è ancora lo Spezia all’orizzonte, deciso a riproporre le stesse condizioni di qualche mese fa. Per la verità anche Pisa, Brescia e Modena restano vigili. Secondo quanto raccolto dalla redazione di PalermoToday, nei prossimi giorni l’entourage del calciatore dovrebbe avere un colloquio con il direttore sportivo rosanero, Morgan De Sanctis.

L'agente Antonino Imborgia esporrà le esigenze del calciatore al club e cercherà di capire se sarà possibile proseguire insieme o meno. Il contratto dell'attaccante venne prolungato la scorsa estate: il suo accordo con il club di viale del Fante scade il 30 giugno 2026. Soleri a gennaio ha rinunciato ad un compenso superiore per rimanere in Sicilia e ora, se non dovesse avere le garanzie che ritiene necessarie, potrebbe decidere di cambiare aria.