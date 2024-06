Giorni caldi in casa Palermo, vertice con Rinaudo: il ds pronto all'addio, Tognozzi in pole per sostituirlo

Leandro Rinaudo non sara più, salvo clamorosi ribaltoni, il direttore sportivo del Palermo. Ieri Gardini e Bigon hanno avuto un colloquio con il dirigente palermitano, al quale hanno comunicato che alla scadenza del contratto (prevista per il 30 giugno) l’accordo non verrà rinnovato. Rinaudo è un profilo già monitorato da alcuni club di serie B e dovrebbe subito tornare in sella. Quanto alla direzione sportiva dei rosanero, proseguono i contatti con il successore di Rinaudo.

In pole position sembra esserci Matteo Tognozzi del Granada. In passato è stato responsabile dello scouting della Juventus: il dirigente, classe 1987, in bianconero per sei anni è stato il principale riferimento del mercato dei giovani. Huijsen e Yildiz gli ultimi gioielli che si possono collegare al suo diretto lavoro, senza dimenticare Soulé che fu un’altra sua intuizione come Nonge e Barreneachea. Le valutazioni e i contatti, comunque, proseguiranno: non è escluso possa venir fuori un nome a sorpresa.

Giorni caldi, dunque, per il mercato rosanero: dopo aver definito un’intesa di massima con Dionisi, adesso il club rosanero intensifica i contatti per colmare la casella relativa al ds.