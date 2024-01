Calciomercato Palermo, ecco l'ufficialità per Diakitè: ha firmato un quadriennale

Adesso c'è anche l'ufficialità, un nuovo difensore in rosa per Eugenio Corini: il Palermo ha comunicato di aver acquisito dalla Ternana le prestazioni sportive di Salim Diakité. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 23, si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2028.

Salim Diakité sarà presentato in conferenza stampa martedì 30 gennaio alle ore 15.00 allo stadio Renzo Barbera. Il difensore dovrebbe essere convocato per il match di domani sera contro il Catanzaro e non è escluso, nella ripresa, un suo esordio. Muscoli, corsa e grinta alla corte di Eugenio Corini: il Palermo ha il suo nuovo difensore.