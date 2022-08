Calciomercato, Palermo scatenato: arriva Di Mariano, lo "manda" Totò Schillaci

Prima o poi doveva succedere. Così, dopo una lunga trattativa, finalmente Francesco Di Mariano - 26 anni compiuti ad aprile - giocherà nella sua Palermo. L'esterno offensivo del Lecce, nipote di Totò Schillaci (è il figlio della sorella del bomber di Italia '90), è pronto a firmare per i rosanero. Il Palermo ha battuto la concorrenza di diverse squadre di B, come il Cagliari, il Venezia e il Frosinone.

Cresciuto nella scuola calcio Ribolla dello zio Totò Schillaci, Di Mariano è andato via dalla sua città già a 13 anni per accasarsi nel settore giovanile del Lecce. Poi un lungo girovagare:due stagioni nella Primavera nella Roma, con qualche apparizione in panchina di fianco a Totti, quindi Ancona, Monopoli, Novara, Juve Stabia, Venezia - con cui ha conquistato la promozione in A e ha disputato una partita nella massima categoria - e ancora Lecce, con cui è reduce da un'altra cavalcata vincente dalla B.

Come riporta il sito gianlucadimarzio.com il club rosanero spenderà circa un milione di euro e dopo l'acquisto di Ciccio Di Mariano proseguono la trattativa per Saric dell'Ascoli che però piace anche alla Cremonese.