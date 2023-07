Calciomercato Palermo: Rinaudo punta il centrocampista Collocolo, ma serve superare il Cagliari

Michele Collocolo, centrocampista dell’Ascoli, potrebbe vestire la maglia rosanero. Non è, per la verità, un nome nuovo: il giocatore di Taranto, classe 1999, era già stato accostato al club di viale del Fante nella sessione di gennaio. Da quanto appreso dall’entourage del giocatore (seguito da Luca Ariatti della Football Stars, lo stesso procuratore di Nicola Valente peraltro, ndr) la destinazione Palermo sarebbe assai gradita.

Rinaudo e Bigon hanno manifestato il loro apprezzamento nei confronti di Collocolo e la trattativa potrebbe subire un’accelerata nei prossimi giorni. Siamo ancora nella fase iniziale ma sul giocatore c’è anche il Cagliari: i sardi, però, però non hanno trovato ancora un’intesa con l’Ascoli. Tra i due club c’è distanza e il Palermo potrebbe inserirsi.

Il ds rosanero lavora anche alle uscite: Massolo piace al Pescara e la trattativa sembra ben avviata. Per rimpiazzare il portiere, i rosanero starebbero pensando al classe 2003 Sebastiano Desplanches, guanto d’oro all’ultimo mondiale under 20 con la maglia dell’Italia. Il baby prodigio non costa poco, il Vicenza chiede circa due milioni di euro: la sensazione, però, è che l’affare sia possibile. Il City Football Group avrebbe dato l’ok all’operazione: il Palermo si assicurerebbe così uno dei migliori prospetti in circolazione. Su di lui anche il Bologna e altri club di serie B ma i rosanero sembrano in pole. Al Milan, ex proprietario del cartellino di Desplanches, andrebbe il 40% sulla rivendita.

Sul fronte uscite, ci sarebbero richieste per Damiani e Broh da alcuni club: il ritiro potrebbe fornire risposte importanti alla dirigenza anche se la sensazione è che possano partire. Non è in uscita (al momento), invece, Nicola Valente: secondo quanto appreso il calciatore vuole fortemente rimanere in rosanero e non sarebbe sulla lista dei partenti.