Calciomercato Palermo, trattiva in salita per Cistana: sul difensore diversi club di serie A

Non sarà facile arrivare ad Andrea Cistana, difensore del Brescia che nelle ultime settimane è entrato nei radar del ds del Palermo, Leandro Rinaudo. Se con la società lombarda è stato già fatto qualche sondaggio, al momento invece non c'è stato nessun contatto tra i rosanero e l’entourage del giocatore 26enne. L’agente Davide Lippi, infatti, non ha ancora ricevuto nessuna chiamata "ufficiale" dal Palermo.

Il Brescia, retrocesso in serie C, è ovviamente disposto a cedere il giocatore che ha un contratto sino a giugno 2024. L'ostacolo maggiore è rappresentato dai parecchi estimatori del calciatore, anche e soprattutto tra club di serie A. Lippi, infatti, ha già parlato con diverse squadre della massima serie che si sono fatte avanti per un sondaggio esplorativo.

Al momento, da quanto filtra, il giocatore vorrebbe giocare in serie A. Servirà, dunque, un’offerta importante per strappare il "sì" a Cistana. La destinazione Palermo - secondo quanto raccolto - è assolutamente gradita al giocatore. Palermo viene considerata una grande piazza, ma il fatto che alcuni club di serie A abbiano già contattato Lippi assume certamente rilievo.

La società di viale del Fante, dunque, se vorrà puntare decisa su Cistana - 115 presenze e 8 gol col Brescia tra A e B - dovrà mettere sul piatto un’offerta importante e un progetto in grado di convincere il giocatore a sposare la causa rosanero. Una trattativa nemmeno iniziata, ma che si preannuncia già in salita.