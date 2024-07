Calciomercato Palermo, Pigliacelli ai saluti: il portiere andrà al Catanzaro

Mirko Pigliacelli è ad un passo dal Catanzaro: l’accordo tra il club calabrese e i rosanero è stato trovato, l’entourage e il calciatore hanno dato l’ok alla chiusura dell’operazione. Si attende soltanto il via libera ufficiale dalla proprietà, a breve da Manchester arriverà la conferma per la chiusura dell’operazione.

Con Desplanches in rampa di lancio e l’arrivo di Gomis, il destino del portiere romano era segnato. Del resto, in conferenza stampa il ds De Sanctis era stato abbastanza chiaro: la volontà del calciatore è quella di rimanere titolare e il club rosanero non era più in grado di assicurare la presenza tra i pali al giocatore.

Si chiude, dopo due stagioni, l’avventura di Pigliacelli in rosanero: più luci che ombre, indubbiamente, anche se alcuni errori individuali hanno “macchiato” il suo bilancio. 78 presenze per il portiere scuola Roma, tante belle parate ma qualche lettura errata soprattutto sui tiri da fuori area che talvolta la squadra ha pagato a caro prezzo. Adesso, per lui, una nuova avventura in Calabria: i calabresi, dopo la cessione di Fulignati alla Cremonese, avevano bisogno di un titolare.