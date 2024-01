Calciomercato Palermo, ufficiale la cessione di Mateju allo Spezia: Diakitè a un passo

Adesso è ufficiale, Ales Mateju è un nuovo giocatore dello Spezia. La notizia era nell'aria da alcuni giorni ma adesso è arrivata la nota del club di viale del Fante che annuncia la cessione del difensore ceco. Il giocatore si trasferisce in Liguria a titolo definitivo. Contestualmente in giornata dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'arrivo di Diakitè dalla Ternana.

Mateju, arrivato in Sicilia nell'agosto del 2022, ha collezionato in maglia rosanero 50 presenze. L'esterno è stato uno dei fedelissimi di Corini, anche se non ha mai fatto breccia nel cuore dei tifosi. Il suo contratto era in scadenza, a giugno 2024: la società rosanero non avrebbe rinnovato il legame con il ceco. Il giocatore ha accettato la corte dello Spezia e adesso proverà a salvare il club ligure dalla retrocessione.