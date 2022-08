Calciomercato Palermo, ciao ciao Luperini: ufficiale la cessione al Perugia

Per il Palermo oggi è giorno di grandi manovre. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Stulac la società rosanero ha comunicato ufficialmente una cessione che ormai era nell'aria da tempo: Gregorio Luperini si trasferisce a titolo definitivo al Perugia, dove ritrova il tecnico Castori, che lo ha allenato a Trapani tre stagioni fa.

L'esperienza del centrocampista nativo di Pisa si chiude così dopo 77 presenze e 13 gol in due stagioni complessive vissute a corrente alternata, tra grandi performance e prestazioni meno buone, fino alla svolta con l'arrivo in panchina di Silvio Baldini. Nel ruolo di trequartista incursore disegnato per lui dal tecnico di Massa, Luperini ha vissuto un vero e proprio rinascimento tecnico emergendo come uno dei fattori decisivi per la promozione in B dei rosanero, grazie alla sua incisività in entrambe le fasi di gioco. L'addio di Baldini alla fine dello scorso luglio ha con ogni probabilità ridotto allo zero le (poche a onor del vero) chance di permanenza del giocatore, che già a inizio mercato, complice anche lo stallo sul nuovo contratto, era dato per partente.

Per un giocatore che parte ed uno che arriva oggi c'è anche spazio per uno che prolunga: la società ha infatti annunciato il rinnovo di Edoardo Soleri, che era stato riscattato dal Padova lo scorso giugno dopo una stagione esaltante vissuta da super-rincalzo capace di incidere in modo significativo a gara in corso. La punta scuola Roma ha firmato fino al 2025.