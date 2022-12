Accardi saluta il Palermo, il ds del Piacenza: "Accordo raggiunto, il 2 gennaio si unirà a noi"

Andrea Accardi saluta Palermo: il picciotto rosanero giocherà nel Piacenza, in serie C. L'operazione è stata definita, il giocatore sarà biancorosso sino a giugno 2023. "L'operazione è definita su tutto, l'accordo è stato raggiunto – ha dichiarato a PalermoToday Luca Matteassi, ds del Piacenza - ci vedremo il prossimo 2 gennaio per la firma sul contratto. Fino a giugno Andrea sarà con noi".

Quest'anno per Accardi zero presenze con la maglia rosanero. Nel capoluogo siciliano si è formato calcisticamente, giocando nel settore giovanile, scalando le tappe sino alla prima squadra. Fu l'unico calciatore del vecchio Palermo a rimanere in serie D, dove disputò una buona annata con Rosario Pergolizzi alla guida tecnica. Lo scorso anno, in Lega Pro, 15 presenze totali, prima con Filippi e dopo con Silvio Baldini. Durante i playoff validi per la promozione ha giocato solamente con la Triestina, nel match dell'8 maggio del Nereo Rocco, nella gara dell'andata degli ottavi di finale. In quella gara il calciatore rimediò un infortunio al ginocchio e non riuscì più a tornare in campo. In questa stagione pur avendo recuperato, figurando in diversi match nell'elenco dei convocati, Accardi non ha mai avuto chances di giocare in serie B. Adesso, per lui, una nuova avventura: lo aspetta il Piacenza, penultimo nel Girone A di Serie C.