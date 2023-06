Calciomercato Palermo, forte accelerata per Ceccaroni: la difesa rosanero cambia look

Un weekend intenso, fatto di incontri e chiamate. Il ds rosanero Rinaudo e il consulente tecnico del City Football Group, Riccardo Bigon, proseguono nel loro lavoro di rafforzamento della squadra. Ieri Lucioni ha svolto le visite mediche a Roma, la prossima settimana dovrebbe atterrare nel capoluogo siciliano.

La difesa di Eugenio Corini è pronta a rifarsi il look: a un passo anche Pietro Ceccaroni. Il difensore del Venezia aveva già dato l’ok al trasferimento in Sicilia, l’intesa tra il suo entourage (il calciatore è assistito da Augusto Carpeggiani, ndr) e la società di viale del Fante è totale. Ancora pochi dettagli da limare con il Venezia, anche in considerazione del fatto che il contratto del difensore nativo di Sarzana scade nel 2027. Da quanto filtra, però, anche gli ultimi ostacoli sono stati superati e la sensazione è che anche Ceccaroni possa sostenere a breve le visite mediche. Due innesti di esperienza e qualità per Corini, che andranno a rinforzare il reparto maggiormente in difficoltà la scorsa stagione.

Il mercato rosanero, dunque, entra nel vivo. Sempre vive le piste che portano ai “giocatori bandiera”: Fiordilino e La Gumina restano più di un’opzione. Entrambi avrebbero dato l’ok al ritorno in rosanero, le trattative non appaiono in salita. Ancora, però, non sarebbe stata presa una decisione definitiva sul loro eventuale ritorno. Il fatto che i due non vadano ad occupare uno slot over, indubbiamente, stuzzica le strategie del ds rosanero.

Nei giorni scorsi il duo Rinaudo-Bigon ha incontrato a Milano il procuratore Giovanni Branchini: sul tavolo diversi nomi, profili che interessano molto al Palermo. Il nome di Luca Tremolada, trequartista del Modena, piace moltissimo ad Eugenio Corini: più di un sondaggio è stato effettuato. Ma Branchini ha in scuderia anche altri calciatori che sarebbero finiti nel mirino rosanero: su tutti, c’è Luca Belardinelli. Centrocampista classe 2001, nato a Ravenna, è di proprietà dell’Empoli ma ha giocato un’ottima stagione nel Sudtirol, vera rivelazione del campionato.

Per l’attacco continuano i casting, diversi i profili seguiti e monitorati. Nelle scorse settimane c’è stato un contatto con Favilli, ma al momento la pista resta in standby. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma anche per Stefano Pettinari, sempre in forza alla Ternana: il centravanti romano è stato accostato diverse volte ai rosanero nelle passate edizioni del calciomercato e, adesso, potrebbe concretamente approdare al Palermo. Può essere lui il vice Brunori, un attaccante di esperienza che può garantire un buon numero di reti anche se in questa stagione il bottino è stato magro (soltanto tre reti per lui).

Nelle scorse settimane c’è stato già un contatto tra Rinaudo e l’agente Manuel Montipò che segue il calciatore, in occasione del sondaggio effettuato per Mattia Viviani del Benevento (l’agente del centrocampista è, appunto, Montipò): non è escluso che dalla chiacchierata sia saltato fuori anche il nome dell’ex attaccante del Trapani.

In questo fine settimana alcune trattative, in fase soltanto iniziale, potrebbero subire un’accelerata importante. Si passa all’azione, serve iniziare a chiudere alcuni affari per arrivare in ritiro con una rosa ben definita.