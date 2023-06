Calciomercato Palermo: piace Carboni del Monza, attesa per il centrocampista Maita

Il Palermo ha messo gli occhi su Andrea Carboni, difensore classe 2001 di proprietà del Monza, al rientro dal prestito al Venezia. Centrale forte fisicamente, all’occorrenza può anche essere impiegato come terzino sinistro. Il calciatore non rientrerebbe nei piani della società brianzola, nonostante un contratto sino al giugno 2027. E così il nome di Carboni sarebbe finito, da tempo, sul taccuino di Rinaudo e Bigon. Allo stato attuale, però, non c’è stato nessun contatto con l’entourage del calciatore. Secondo quanto appreso, infatti, il procuratore Davide Lippi non avrebbe ancora ricevuto nessuna chiamata dalla società di viale del Fante.

La trattativa, comunque, appare piuttosto complessa: il calciatore ha richieste da alcuni club di serie A ed è probabile che la categoria superiore possa indurre il difensore ad accettare la corte di una di queste società. Peraltro, pare che il Monza voglia lasciar partire il calciatore solo a titolo definitivo o, al massimo, con un prestito con obbligo di riscatto. Il club rosanero, comunque, resta alla finestra.

Non ci sono passi in avanti nemmeno sul fronte Maita: il centrocampista messinese del Bari, accostato più volte al club rosanero visto che sarebbe in uscita dai pugliesi, non ha ancora incontrato la dirigenza biancorossa. Verso la fine di questa settimana il quadro dovrebbe apparire più chiaro.