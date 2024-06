Palermo, sarà rivoluzione totale: cambia anche lo staff dei preparatori

Oggi inizia ufficialmente l’era Dionisi a Palermo: il nuovo allenatore verrà presentato nel pomeriggio al Barbera. Con l’arrivo dell’ex Sassuolo in panchina e quello di De Sanctis come ds, il club di viale del Fante volta pagina. E, per la verità, sarà una vera e propria rivoluzione. Sì, perché grandi cambiamenti coinvolgeranno lo staff: i contratti di Michele Marotta (preparatore dei portieri) e Marco Petrucci (preparatore atletico) non verranno rinnovati con la prima squadra.

Le scadenze fissate al 30 giugno, dunque, non troveranno alcun prolungamento con la prima squadra. Via anche Cesare Bovo, inizialmente collaboratore tecnico di Eugenio Corini e poi confermato anche con Mignani. Marotta e Petrucci, così come Bovo, dovrebbero rimanere comunque in società: potrebbero essere destinati allo staff della Primavera. Il responsabile del settore giovanile, al posto dell'uscente Bogdani, sarà Francesco Farina, ex responsabile del settore giovanile a Crotone che assumerà lo stesso ruolo avuto in Calabria anche nel club rosanero.

Come preparatore dei portieri pronto ad arrivare in città l'ex Roma Guido Nanni: ha allenato personalmente De Sanctis quando l'ex portiere vestiva la maglia giallorossa.

Lo staff rosanero era finito sul banco degli imputati nella scorsa stagione, visto che la condizione atletica non era spesso brillante. Soprattutto nella ripresa, infatti, la squadra tendeva ad andare in difficoltà dal punto di vista fisico. Adesso, dunque, un cambio di rotta netto e deciso.