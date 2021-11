Calciomercato alle porte, il Palermo cerca rinforzi: occhi sulla mezzala della Viterbese Calcagni

Serie C Girone C

Anche se il mercato di riparazione è relativamente lontano cominciano a rincorrersi già da ora le prime voci sui movimenti delle squadre di C. Di recente al Palermo, che in effetti ha una necessità tecnica di ispessire la mediana, è stato accostato il nome di Riccardo Calcagni, centrocampista di proprietà della Viterbese, ultima forza del Girone B della terza serie. Centrocampista di quantità con alle spalle una lunga militanza in serie C, Calcagni è una mezzala con una funzione simile a quella di Odjer, seppur con caratteristiche fisiche differenti, essendo un normolineo di buona struttura fisica.

L’agente del calciatore perugino Alessandro Stemperini - che è anche procuratore del rosanero Brunori - a PalermoToday ha spiegato che al momento non ci sono trattative aperte senza però chiudere alla possibilità: “Calcagni è un giocatore seguito da tante squadre - dice Stemperini -. Sta facendo molto bene ed è normale che ci sia interesse per lui ma non ho avuto per ora contatti diretti col Palermo né con nessun altro. So che lo seguono in parecchi ma non c’è nulla di aperto. Col Palermo c’è un ottimo rapporto quindi nel caso ci fosse qualcosa caso se ne parlerà”.

Stemperini ha telegraficamente speso anche due parole sul centravanti rosanero, altro suo assistito, che sta facendo bene dopo essere arrivato in prestito secco dalla Juventus: “Non c’è bisogno di dire molto - conclude - il ragazzo sta facendo bene ma questo è normale non mi stupisce. Lui adesso vive partita dopo partita ed è concentrato sull’obiettivo del Palermo. Quello che sarà in futuro lo vedremo dopo: Matteo sta bene a Palermo, ama la città, è stato accolto bene ed è felice”.