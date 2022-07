Calciomercato Palermo, è il giorno di Matteo Brunori: oggi si chiude

E' il giorno di Matteo Brunori. La nuova proprietà rosanero è pronta a realizzare il primo grande colpo di calciomercato. Sul piatto il City Football Group metterà 3.2 milioni (bonus compresi). Una cifra che accontenterà la Juventus. Il bomber arriverà a titolo definitivo e a questo punto già oggi potrebbe mettersi in viaggio verso Palermo e aggregarsi insieme ai suoi (vecchi) compagni per la preparazione estiva.

A dare la conferma dell'affare in dirittura d'arrivo è stato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: "La chiusura è vicinissima - ha detto - nelle prossime ore gli agenti definiranno tutto a Milano". Il bomber umbro classe 94, che ha siglato 29 gol nell’ultima stagione, firmerà un contratto di quattro anni. Il suo ritorno è stato fortemente voluto da Silvio Baldini ma anche lui ci ha messo del suo rifiutando diverse offerte arrivate anche da squadre di Serie A (in primis la Cremonese).

Ma non è finita qui. Anzi, la sensazione è che il mercato del Palermo adesso è pronto al decollo. Il club rosanero sta trattando con l'Atalanta per Salvatore Elia e Alessandro Cortinovis. I due giovani sarebbero vicinissimi al Palermo. Il primo - classe 99 - è un esterno di centrocampo ed è reduce dall'esperienza in prestito a Benevento. E' figlio di Firmino Elia, ex attaccante che ha militato al Palermo più di 20 anni fa. Cortinovis invece, classe 2001, è un trequartista che ha disputato l'ultima stagione con la Reggina.

Per la porta invece è quasi fatta per Mirko Pigliacelli. Il portiere ex Trapani, 29 anni, sta per salutare l’Universitatea Craiova, club romeno dove ha militato negli ultimi quattro anni. Si giocherà il posto da titolare con Massolo.