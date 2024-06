Brunori diventa papà e riflette: il futuro a Palermo è in bilico, piace a Genoa ed Empoli

Matteo Brunori è diventato papà: come comunicato dal club rosanero in una nota sul sito ufficiale, è nata la piccola Matilde. Il capitano, in attesa del lieto evento, alla fine del campionato era rimasto in città con la moglie Dalila in attesa del parto. Nelle scorse mattine, Brunori è stato spesso avvistato in spiaggia a Mondello in compagnia del suo cane.

Sono giorni di riflessione, per il capitano: il suo futuro a Palermo è tutt’altro che certo. Ieri un incontro tra De Sanctis e gli agenti del calciatore: l’entourage avrebbe fatto capire alla dirigenza che si guarderà intorno in caso di offerte dalla serie A. Il ds rosanero avrebbe risposto che, ovviamente, il club vorrà monetizzare dall’eventuale cessione del suo pezzo più pregiato.

Brunori ha alcuni estimatori in serie A (Genoa ed Empoli su tutti) ma non sarà semplice trovare acquirenti disposti ad arrivare alla cifra richiesta dal club di viale del Fante: pare che il club sia disposto a valutare offerte per il capitano soltanto se vicine ai dieci milioni di euro. Adesso la palla passa all’entourage del calciatore, visto che Brunori è legato al club di viale del Fante sino al giugno 2027.

Brunori nelle scorse settimane era finito al centro delle polemiche dopo le frasi pronunciate al termine di Venezia-Palermo, partita che ha sancito la fine della stagione rosanero. "Cosa non ha funzionato quest’anno? Giocare a Palermo non è semplice, c’è grande pressione e a volte questo ti responsabilizza anche in maniera positiva - aveva detto il numero 9 -. La piazza ti fa sentire veramente giocatore ma in un attimo ti può distruggere, passatemi il termine. E' mancato equilibrio - ha concluso - troppi alti e bassi e in serie B non te lo puoi permettere”.