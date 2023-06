Calciomercato Palermo, sfuma Borges: tramonta la pista che porta al talento del City

Il suo profilo era stato vagliato per rinforzare la fascia sinistra, in un ipotetico 4-3-3 rosanero del prossimo anno. Ma la pista che porta al talento del Manchester City, Carlos Borges, è tramontata: il giocatore, almeno per questa sessione estiva di calciomercato, non vestirà la maglia rosanero.

Nato a Sintra, una piccola città del Portogallo che ospita un castello fiabesco, Borges è un classe 2004 molto promettente. Agile e veloce, alto 170 cm, il portoghese con origini africane è un perno della selezione Under 21 del City. Con la seconda squadra dei Citizens, infatti, nell’ultima stagione ha messo insieme 21 reti e 11 assist in 24 presenze totali.

Secondo quanto appreso da Pedro Regufe, Ceo della Pcr Sports & Management che assiste il calciatore, Borges non giocherà in Italia nella prossima stagione. Il trasferimento nel campionato italiano non rientrerebbe, almeno per il momento, nei piani sia della dirigenza inglese che dello stesso giocatore.

Viste le sinergie tra la proprietà inglese e i rosanero non è certamente da escludere che il profilo di Borges possa tornare di moda: l'affare, però, almeno per questa sessione di mercato non è destinato a decollare.