Calciomercato Palermo, il bilancio di Rinaudo: "Competitivi per la serie A sin dall'inizio"

"Vogliamo essere competitivi per la promozione in serie A sin dall’inizio, il campionato di serie B è complicato ed imprevedibile". Il direttore sportivo rosanero, Leandro Rinaudo, ha rilasciato una lunga intervista al portale ufficiale della società. Il direttore sportivo ha tracciato un bilancio dei movimenti in entrata e in uscita operati dal club in questa sessione estiva di calciomercato.

"Non ci riteniamo la favorita - ha precisato Rinaudo - le squadre retrocesse dalla serie A partiranno con qualche vantaggio. Serve unità d’intenti tra squadra, club e tifosi, non bastano solo i nomi. Il nostro lavoro sul mercato è cominciato alla fine dello scorso campionato, abbiamo mantenuto uno zoccolo duro competitivo all’interno della rosa. Ci siamo mossi in due direzioni, dapprima acquistando calciatori importanti per la B che hanno vinto questo campionato, poi prendendo dei giovani di prospettiva e grande valore in grado di dare sin da subito un contributo. Ci riteniamo soddisfatti - ha puntualizzato il ds - c’era anche la concorrenza degli altri club".

Palermo nel corso degli anni è diventata una meta piuttosto ambita dai calciatori: l'avvento del City Group ha certamente contribuito in positivo. "L'attrattiva di Palermo è sempre stata forte negli anni, il City Group - ha detto Rinaudo - ha innalzato notevolmente questa caratteristica. Abbiamo in rosa calciatori che hanno voluto fortemente sposare il nostro progetto. Partire in ritiro con diversi giocatori nuovi è certamente importante, perché si lavora in un contesto che ti consente di fare gruppo. Volevamo mettere a disposizione del mister 22 titolari e posso dire che abbiamo raggiunto questo obiettivo".

Rinaudo è poi sceso nel dettaglio di alcune operazioni che ha finalizzato: "La trattativa per Lund - ha svelato il dirigente palermitano - è stata molto complessa. E' sempre stata la nostra prima scelta e il ragazzo sin da subito ci aveva dato il suo ok. Alcuni come Henderson, Coulibaly e Di Francesco hanno rinunciato alla serie A per giocare qui a Palermo. Anche Peda è un giovane di prospettiva, su di lui il Palermo punterà in futuro: abbiamo deciso di lasciarlo in prestito alla Spal".

Il ds ha poi ribadito l'importanza, per il club e lo staff, di un centro sportivo: "Il centro sportivo di Torretta cambia tutto, è meraviglioso. Per la prima volta il Palermo ha la sua casa: lì abbiamo la possibilità di lavorare in maniera ottimale. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per essere completato. Mi ha stupito la voglia, l'orgoglio e la fierezza dei giocatori che erano qui la scorsa stagione nel vedere la novità di quest’anno".

La fiducia ribadita a Corini ha rappresentato l'inizio della costruzione della rosa di quest'anno: la campagna acquisti è stata incentrata sui desiderata del tecnico. "Io ho avuto il privilegio di giocare con Corini qui in serie A - ha raccontato Rinaudo - era già un grande leader, oggi è un grande professionista. Ha meritato la fiducia, così come tutto il suo staff: tiene tantissimo alla città, ai tifosi e alla squadra. Sono sicuro che darà il massimo per raggiungere l'obiettivo comune. Quest'anno abbiamo creato un'area scouting di altissimo livello, siamo soddisfatti per questo. E' una grande fortuna essere supportati dal City Group, che mette a disposizione il proprio network. La proprietà sostiene i nostri progetti, tutte le scelte vengono poi prese dall’amministrazione locale perché il City Group si fida di noi".

Chiusura dedicata alla piazza palermitana, che spera di tornare in serie A il più presto possibile: "Poter contare sui nostri tifosi è speciale, anche quest'anno hanno dimostrato di esserci: 12 mila abbonati, 23 mila alla prima in casa. Da tifoso del Palermo e da dirigente credo che sia una piazza unica in Italia, basta considerare per ogni trasferta in quanti ci seguono. La gente di Palermo merita una cosa sola: la Serie A. E noi lavoreremo duramente per regalare ai palermitani questo sogno bellissimo".