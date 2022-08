Calciomercato Palermo, dopo Di Mariano è ufficiale anche l'arrivo di Bettella in prestito dal Monza

Mancava solo l'ufficialità che adesso è arrivata. Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso noto "di aver acquisito dal Monza le prestazioni sportive di Davide Bettella". Il calciatore, prosegue la nota del club rosanero "si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del club rosanero. A Davide il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero". Prestito con diritto di riscattto dunque per il centrale veneto che con i brianzoli ha collezionato 28 presenze e due reti, centrando la storica promozione in Serie A

E il difensore è sbarcato all'aeroporto di Punta Raisi insieme all'altro neo acquisto rosanero Francesco Di Mariano (arrivato a titolo definitivo per una cifra vicina al milione di euri). "Finalmente sono qui - ha detto Di Mariano ai microfoni di del sito gianlucadimarzio.com - e sono molto contento. In questi giorni avremo modo di conoscerci, ma per ora voglio solo dire che sono veramente felice. Forza Palermo".

Altri due rinforzi, dopo quello di Stulac, per Corini. Che però non potrà averli a disposizione per la trasferta di Bari in programma stasera. Ma il mercato del Palermo non sembra finire qua: il club rosanero infatti è sempre vicino all'acquisto di Jacopo Segre del Torino.