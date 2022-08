Palermo, rivoluzione a centrocampo: assalto a Stulac e Bartolomei

Ultimato il processo di scelta del tecnico il Palermo si proietta sul mercato per puntellare la squadra in vista del campionato ormai prossimo all'inizio. La priorità in questo momento è il centrocampo. Se difesa e attacco sono state puntellate con innesti andati a innervare la base esistente, per quanto riguarda la mediana si prospetta una rivoluzione.

Dei quattro centrocampisti attualmente disposizione di Corini due infatti sono in partenza. Capitan De Rose è ormai promesso sposo del Cesena; Luperini, che ha il contratto in scadenza con pochi margini di rinnovo, è conteso dal Perugia e dal Frosinone. La sensazione è che lo scenario possa sbloccarsi solamente dopo la prima di campionato contro il Perugia per ovvie esigenze di campo: tutto ovviamente a patto che ci siano nuovi giocatori pronti a subentrare immediatamente in rosa.

In tal senso circolano sempre con maggior insistenza i nomi di Leo Stulac, playmaker sloveno in forza all'Empoli e di Paolo Bartolomei, esperta mezzala della Cremonese: entrambi hanno grande esperienza in Serie B, categoria nella quale hanno conquistato rispettivamente una e due promozioni nel massimo campionato. Potrebbero essere loro le nuove pedine nello scacchiere di Eugenio Corini, che nel frattempo ha definito il suo staff.

In un comunicato ufficiale il Palermo ha infatti annunciato i membri della squadra tecnica del "Genio": si tratta del viceallenatore Salvatore Lanna ( secondo di Corini sin dai tempi del Chievo) dell'assistente tecnico Stefano Olivieri, del match analyst Matteo Camoni e dell'osservatore Vincenzo Leonardi. Un'ulteriore novità è data dall'arrivo al Palermo dell'ex centravanti albanese Erion Bogdani, che lavorerà come scout del settore giovanile.