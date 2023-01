Palermo, si è concluso il ritiro di Roma: calciomercato nel vivo, rosa vicini a Listkowski

Si è concluso, con un allenamento congiunto con la Primavera della Viterbese, il ritiro a Roma del Palermo. Al Centro Sportivo "Giulio Onesti" il test è terminato con il risultato di 13-0 in favore dei rosanero: a segno Sala, Di Mariano (4 gol), Brunori (3 gol), Segre (2 gol), Valente e Saric (2 gol).

Anche il secondo calciatore risultato positivo al Covid, lo scorso 3 gennaio, è tornato oggi a disposizione, avendo effettuato un tampone che ha dato esito negativo e le visite mediche previste dai protocolli sanitari. La squadra allenata da Eugenio Corini, come comunicato in una nota sul portale ufficiale, riprenderà la preparazione nella giornata di lunedì in vista del prossimo match in trasferta contro il Perugia.

Per quanto riguarda il calciomercato, prosegue la trattativa col Modena per portare in Sicilia Paulo Azzi. Adesso c’è un vero e proprio testa a testa tra i rosanero e la Salernitana, con i rosanero che sembrano in lieve vantaggio: l’offerta presentata dal club di viale del Fante sembra essere migliore rispetto a quella dei campani. Il Palermo ha messo sul piatto un’offerta interessante, che prevede un trasferimento a titolo definitivo. La Salernitana, invece, vorrebbe chiudere con un prestito semestrale con obbligo di riscatto, le cui condizioni potrebbero non convincere pienamente il Modena. Il giocatore, inoltre, ha espresso il proprio gradimento verso il capoluogo siciliano.

Intanto il contratto di Renzo Orihuela, come si legge sul sito della Lega, è stato depositato: si attende solo il comunicato della società rosanero ma il giocatore ha svolto il ritiro di Roma con i suoi nuovi compagni. Marcin Listkowski, jolly del Lecce già allenato da Corini, è seguito anche dal Benevento ma la sensazione è che l’affare possa decollare nelle prossime ore.