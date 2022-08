Palermo, ecco il vice-Brunori: rosanero a un passo da Luca Vido

La scelta del nuovo attaccante del Palermo, si chiude con il colpo di scena. Né il ritorno di Moreo paventato nelle scorse settimane, né Melchiorri, né Mraz, le cui quotazioni sembravano in rialzo nelle ultime ore: alla fine il nuovo centravanti rosanero sarà Luca Vido. Secondo quanto riferito su Twitter da Gianluca Di Marzio la punta di proprietà dell'Atalanta e reduce da una stagione tra Cremonese e Spal, è ormai prossimo all'approdo alla società di viale del Fante.

Classe 1997, Vido è un profilo decisamente collaudato con la cadetteria, categoria nella quale ha militato di fatto per tutta la carriera, eccezion fatta per una breve parentesi in A con l'Atalanta. Attaccante mobile con caratteristiche fisiche e tecniche simili a quelle di Brunori, la punta scuola Milan può diventare a lungo andare una risorsa importante.

A proposito di nuovi oggi si registra l'arrivo in città (anche se sarebbe più corretto dire ritorno, visto che già sabato era a Palermo a seguito dell'Ascoli) di Dario Saric. L'ormai ex centrocampista bianconero sarà annunciato a breve. Importante sia per ragioni numeriche che per motivi tattici nella logica del passaggio al centrocampo a tre, l'acquisto della mezzala bosniaca avviene col tempismo giusto in considerazione dell'infortunio occorso a Broh, alle prese con una distrazione al bicipite femorale.