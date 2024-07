Calciomercato Palermo, a sorpresa ecco Blin dal Lecce: il centrocampista è vicinissimo

Il Palermo piazza un colpo a sorpresa: a centrocampo è pronto a vestire la maglia rosanero Alexis Blin, in arrivo dal Lecce.

Francese classe 1996, classico mediano abile in fase di rottura, l’ex capitano dei salentini è pronto a firmare un triennale.

Il giocatore, il cui contratto con i pugliesi scade nel 2025, non ha trovato l’accordo per il prolungamento e ha deciso di cambiare aria. Un’operazione, quella condotta dal ds rosanero De Sanctis, sviluppatasi in breve tempo e ad un passo dalla chiusura. Secondo quanto raccolto, mancherebbero soltanto pochi dettagli per la fumata bianca. Blin, 186 cm di altezza, ha giocato nel Tolosa e nell’Amiens prima di firmare nel giugno 2021 con il Lecce.

Corvino aveva proposto il rinnovo al calciatore ma le trattative non hanno sortito l’esito sperato dalla dirigenza giallorossa: De Sanctis e Bigon hanno affondato il colpo, convincendo il calciatore. Un rinforzo di esperienza e qualità per il centrocampo rosanero: Dionisi è pronto ad abbracciare presto il francese.