E' ufficiale: il Palermo acquista dallo Spezia Dimitrios Nikolaou

E' arrivata l'ufficialità: Dimitrios Nikolaou è un nuovo calciatore del Palermo. Arriva dallo Spezia e andrà a rinforzare il reparto difensivo di Dionisi. Il greco, classe 1998, è stato allenato dall'attuale tecnico rosanero ad Empoli: nella stagione 2020/2021 i toscani vinsero il campionato di B e riuscirono a tornare in serie A.

Il calciatore, che sarà presentato domani mattina in conferenza stampa, si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2028.

Difensore centrale rapido e puntuale nelle chiusure, può anche giocare da terzino. Cresciuto calcisticamente nell'Olympiakos, ha giocato 78 partite in serie B e 76 in A. Adesso in rosanero ritroverà Dionisi e la speranza, per entrambi e per i tifosi, è quella di replicare l'annata di Empoli di quattro anni fa.