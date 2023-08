Un cuore impavido scozzese a Palermo, preso Henderson dall'Empoli

Palermo scatenato sul mercato: dopo la definizione dell’affare Di Francesco (che viaggerà verso il capoluogo siciliano soltanto dopo la trasferta di Firenze del Lecce), i rosanero piazzano anche il colpo Liam Henderson.

Il duttile centrocampista dell’Empoli arriverà a titolo definitivo. Un affare, quello che porta al ventisettenne scozzese, confermato anche dal tecnico dei toscani, Paolo Zanetti, che in conferenza ha svelato l’uscita del calciatore dalla rosa a disposizione.

Rinaudo aveva effettuato un sondaggio con l’agente del giocatore, Emiliano Salvarezza, ben prima dell’inizio ufficiale della campagna acquisti: era il 15 giugno quando il ds rosanero iniziava a capire la fattibilità dell’operazione con i toscani. Un dialogo fitto con l’altro ds palermitano, Pietro Accardi, che da anni lavora a Empoli. Poi l’operazione era stata messa in standby, anche perché il club di Corsi voleva valutare se rinnovare o meno il contratto allo scozzese: scadenza fissata nel giugno 2024, con un’opzione esercitabile dalla società toscana per un prolungamento di un anno.

Il mercato rosanero ha sondato vari profili ma negli ultimi giorni, dopo il trasferimento di Saric in Turchia (ufficialità prevista nella serata di oggi) la scelta sul vuoto da colmare è ricaduta su un vecchio pallino. Calciatore in grado di garantire dinamismo in mezzo al campo, aggressivo e forte fisicamente, ha probabilmente vissuto la sua annata migliore sotto la guida di Eugenio Corini, a Lecce nel 2020/2021: segnò 4 gol in 42 partite e risultò il calciatore più utilizzato dall’attuale allenatore rosanero.