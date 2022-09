Il mercato trasforma il Palermo: da Saric a Gomes, ben quindici i nuovi volti in rosa

Anche l'ultimo giorno di mercato del Palermo, coerentemente con quanto successo ad agosto, ha regalato botti e sorprese. In entrata (oltre l'ufficialità dell'affare Vido) è stato annunciato l'arrivo dell'incontrista classe 2000 Claudio Gomes, primo giocatore proveniente dalla galassia City. Con l'ingaggio del centrocampista francese arriva l'ultimo tassello del mosaico del centrocampo per il progetto tecnico-tattico varato da Corini.

In questa giornata spazio anche per le uscite: due precisamente i giocatori ai saluti. Il primo è il difensore Michele Somma: ormai da tempo ai margini del progetto e mai emerso come protagonista nei suoi anni in rosanero, il difensore scuola Roma ha rescisso il contratto. La seconda partenza più a sorpresa è quella dell'attaccante Matteo Stoppa che ad appena un mese dal suo arrivo dalla Sampdoria, si trasferisce a titolo temporaneo al Vicenza. Il bilancio finale parla di 15 entrate (al netto dei riscatti di chi già era in squadra e compreso il rientro di Broh) e 12 uscite (compresa quella di Stoppa).

Si conclude dunque così una sessione di mercato che per il Palermo è stata a due fasi e velocità. La prima, decisamente compassata, quando il progetto era costruito nel solco della continuità tecnica con l'operato di Baldini: le riconferme dei punti fermi con i rinnovi e i riscatti di Soleri, Brunori e Damiani e qualche puntello tra profili collaudati (come Pigliacelli, Nedelcearu, Sala ed Elia) e giovani da scoprire. Una strada abbandonata definitivamente il 27 luglio quando le dimissioni del duo Baldini-Castagnini confermarono quello che in fondo era già evidente, ovvero l'incompatibilità di visione tra l'apparato esistente e quello della nuova società.

Nella seconda fase, inevitabilmente, si è registrato un significativo cambio di passo. Un primo momento di studio con la scelta ponderata del nuovo tecnico; poi un'accelerazione poderosa con una frenesia degna di un film di Guy Ritchie. La squadra rosanero ha subito una vera e propria metamorfosi: a fronte dell'addio di due cardini come De Rose e Luperini e di altri comprimari della promozione il Palermo ha preso sette profili. La rivoluzione vera e propria è arrivata in un centrocampo profondamente trasformato al netto della permanenza di Damiani. Gli arrivi di Stulac, Segre, Saric sono il fiore all'occhiello del mercato targato Rinaudo-Zavagno, assieme all'acquisto di Di Mariano, talento palermitano che si candida ad essere uno dei volti di questo nuovo corso targato City Football Group. A questi si aggiungono i nomi dei vari Mateju, Bettella e Vido, che si possono considerare ultimi arrivati solo in senso cronologico e non certo per spessore.

Se Ferran Soriano, seguito successivamente anche dal Dg Gardini, ha messo sin da subito in chiaro che l'obiettivo per questa prima stagione era il consolidamento della categoria, la piega presa dal mercato e i nomi approdati in rosanero rendono sulla carta il potenziale della squadra decisamente superiore rispetto allo standard di una compagine che mira ad un'annata di transizione.

Al di là dell'atteggiamento comunicativo prudenziale scelto dalla nuova società nel non creare troppe aspettative (probabilmente anche in considerazione del livello molto alto di questa Serie B) resta comunque il fatto che la rosa del Palermo è senza ombra di dubbio attrezzata per poter fare abbastanza bene. Per il City Football Group l'esame del primo mercato si conclude con una promozione e un 8 in pagella.

I trasferimenti del Palermo

Entrate

Pigliacelli, Nedelcearu, Sala, Elia, Broh (ritorno dal prestito), Mateju, Pierozzi, Devetak, Stoppa, Stulac, Di Mariano, Bettella, Segre, Saric, Vido, Gomes.

Uscite

Pelagotti, Perrotta (fine prestito), Somma, Giron, Odjer, Dall'Oglio, De Rose, Luperini, Felici (fine prestito), Fella, Silipo, Stoppa.