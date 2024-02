Traorè, è fatta: il Palermo chiude per il talento del Milan

Adesso è ufficiale, il Palermo ha annunciato l'arrivo di Chaka Traorè dal Milan. L'esterno ivoriano classe 2004 approda in rosanero in prestito con diritto di riscatto. Secondo le prime indiscrezioni se a luglio il club di viale del Fante volesse acquistare a titolo definitivo il giovane talento dovrebbe sborsare nelle casse dei rossoneri una cifra vicina ai dieci milioni di euro (8+2 legati ai bonus).

Bel colpo piazzato dal ds rosanero, Leandro Rinaudo, che assicura ad Eugenio Corini un esterno di gamba e grande qualità. Nonostante l'età, infatti, Traorè ha siglato due reti in questa stagione: una in Coppa Italia col Cagliari, l'altra in campionato contro l'Empoli. Il classe 2004 ha anche esordito in Champions League, entrando nella ripresa nella gara contro il Borussia Dortmund.

Un'idea nata dopo che l'operazione Verde non ha trovato l'epilogo sperato: Rinaudo ha fiutato l'affare e non appena ha saputo che il giocatore poteva partire in prestito ha sferrato l'affondo decisivo. Sul ragazzo c'erano anche altri club, il Losanna su tutti. Il Milan, però, ha preferito girare in prestito il calciatore in serie B e seguire la sua maturazione in maniera ancora più significativa. Il duo Rinaudo-Bigon, però, ha voluto assicurarsi il diritto di riscatto: un rilievo di non poco conto, che conferma la grandezza del City Group. Traorè verrà presentato lunedì mattina, alle ore 10, al Renzo Barbera.