Calciomercato Palermo, ufficiale il primo colpo invernale: Ranocchia è rosanero

Adesso è ufficiale, il Palermo comunica di aver acquisito dalla Juventus il centrocampista Filippo Ranocchia. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 14, si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club rosanero fino al 30 giugno 2028. Ranocchia sarà presentato in conferenza stampa oggi pomeriggio alle ore 16.45 allo Stadio Renzo Barbera. Per Corini, dunque, un'arma in più a centrocampo: l'ex bianconero potrebbe esordire già sabato contro il Modena.

Chi è il nuovo acquisto rosanero

Classe 2001 (under, non occuperà slot nella lista) nasce a Perugia e proprio nel settore giovanile degli umbri comincia il suo percorso da giocatore, inizialmente da attaccante. Con il passare degli anni arretra la propria posizione sulla mediana e attira l’attenzione di club importanti. La Juventus decide nel 2019 di acquistarlo, vedendo in lui grandi qualità: la Vecchia Signora, però, lo lascia in prestito in Umbria.

Alessandro Nesta, allora allenatore del Perugia, lo fa debuttare tra i professionisti il 30 marzo 2019, quando ancora 17enne scende in campo contro il Livorno, al posto di Falzerano. Arrivato in bianconero nell’estate dello stesso anno, viene aggregato prima alla Primavera, poi alla squadra Under 23. Successivamente va in prestito al Vicenza, totalizzando trenta presenze. La scorsa stagione ha giocato in prestito al Monza, segnando una rete su punizione contro il Milan. In questi primi mesi di campionato ha vestito la maglia dell’Empoli, trovando però poco spazio.