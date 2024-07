Calciomercato Palermo, primo squillo: acquistato dal Rennes Gomis, il portiere con la passione della letteratura

Il Palermo ha definito il primo acquisto del calciomercato estivo: Alfred Gomis, portiere del Rennes, è virtualmente un nuovo calciatore rosanero. Il senegalese con cittadinanza italiana, secondo quanto raccolto da PalermoToday, avrebbe già sostenuto le visite mediche di rito ed è pronto per cominciare la sua avventura in rosanero. Dovrebbe firmare, secondo quanto filtra, un biennale con opzione per il terzo anno. Classe 1993, per lui si tratta di un ritorno in Italia: Gomis ha già giocato nel nostro Paese con il Como (in prestito proprio dal Rennes), Torino (con cui aveva svolto tutta la trafila delle giovanili), Spal, Crotone e Bologna. In passato ha vestito la maglia azzurra dell'Under 20, chiamato per uno stage da Gigi Di Biagio, poi è stato convocato successivamente dal Senegal: con la maglia della sua terra natia ha disputato le qualificazioni al mondiale 2018 in Russia.

Gomis avrebbe ancora un altro anno di contratto con il Rennes ma il club di viale del Fante dovrebbe versare dei bonus alla società francese per completare l'operazione. Fisico imponente (196 cm di altezza), Gomis è un portiere molto abile nelle uscite alte e tra i pali garantisce notevole affidabilità. Affiancherà Desplanches, poi il campo dirà chi dei due difenderà la porta rosanero. Gomis ha tre fratelli, tutti portieri: Maurice, Lys (ex Toro) e David. Il papà Charles è stato il primo a posizionarsi tra i pali e i figli hanno ereditato dal padre il ruolo.

Curiosità, Gomis coltiva la passione della letteratura e la condivide: la sua rubrica di recensioni è seguitissima su Instagram. Si definisce un lettore poliglotta - è perfettamente bilingue in francese e italiano, e parla anche inglese - e “posta” con cadenza regolare consigli letterari. Tra i testi più amati dal portiere le biografie dei grandi personaggi (Mandela, Ali, Jobs, Hendrix) e saggi di scienze comportamentali come Surrounded by Idiots dello svedese Thomas Erikson. Con i followers dialoga sui romanzi, effettua recensioni sulle ultime sue letture: insomma, ha aperto un “bookclub” virtuale a tutti gli effetti.