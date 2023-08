Palermo, ecco il terzino: il danese Lund ha firmato un quadriennale

Dopo l'amaro pareggio di Bari, Eugenio Corini aveva dichiarato di aspettare ancora 3-4 rinforzi dal mercato. Oggi la società rosanero ha ufficializzato il primo: si tratta di Kristoffer Lund Hansen, acquistato dal club svedese dell'Hacken. Il terzino si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2027.

Il danese è un buon terzino di spinta, che può anche adattarsi al ruolo di difensore centrale. Kristoffer Lund sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 23 agosto alle ore 15.30 allo stadio Renzo Barbera. Intanto Rinaudo continua a monitorare il mercato: si lavora per rinforzare il centrocampo e per assicurare al Genio un calciatore in grado di accendere la luce in zona offensiva.