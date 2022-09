Lo Faso alla corte dello zar Protti, l'ex attaccante del Palermo al Livorno

La batteria di attaccanti del Livorno (Serie D) si allarga. Dalla Caratese infatti arriva la punta palermitana Simone Lo Faso, classe 1998, che nella scorsa stagione ha messo insieme 33 presenze e 4 gol. "Firma e primo allenamento con la squadra", si legge in un post su Facebook della società amaranto, in cui l'ex Palermo è insieme al club manager della squadra toscana Igor Protti. Il giocatore è già a disposizione dell'allenatore Collacchioni e se in condizione domenica contro la Sangiovannese potrebbe già scendere in campo.

Lo Faso, cresciuto nel settore giovanile rosanero, debuttò in serie A nel novembre del 2016 in Palermo-Milan 1-2. Per lui in totale sono 12 le presenze nella massima serie, 10 con il Palermo e 2 con la Fiorentina nella stagione successiva. Dal 2018 tuttavia una serie di infortuni ne ha compromesso la carriera visto che in quattro anni ha collezionato poco più di 10 presenze con le maglie di Lecce, Cesena e Pistoiese. Per l'attaccante questa rappresenta un'ottima occasione per dimostrare il suo talento.

Fonte: LivornoToday