Un nuovo portiere per l'Aspra: preso il classe 2003 Giuseppe Ferrara

Continua la campagna di rafforzamento del neopromosso Aspra in vista del campionato di Promozione, nel quale il sodalizio bagherese vuole recitare un ruolo da protagonista nel girone B. Dopo le riconferme di molti dei protagonisti dello scorso anno e gli innesti di profili di spessore come i difensori D'Angelo e Procida, il centrocampista Cuccia e l'attaccante Albeggiano, il club gialloverde si rinforza anche in porta con l'ingaggio del giovane Giuseppe Ferrara.

Classe 2003, Ferrara è reduce dalla vittoria nel girone A di Promozione con il Resuttana San Lorenzo, squadra nella quale è approdato nello scorso mercato invernale dopo avere iniziato la stagione in Eccellenza con la Don Carlo Misilmeri. Il giocatore andrà ad affiancare in porta il confermato Antonino Cascione, al quale contenderà la maglia da titolare.