Nuovo rinforzo di spessore per l'Aspra: preso Alessandro Cuccia

Tra conferme e nuovi innesti prosegue la campagna acquisti dell'Aspra, che arriva ai nastri di partenza del girone B di Promozione con l'obiettivo dichiarato di tentare il salto nel massimo campionato regionale. Dopo gli acquisti dei difensori D'Angelo e Procida e del centravanti Albeggiano la società giallo-verde ha annunciato l'ingaggio di un altro profilo di spessore: il centrocampista Alessandro Cuccia.

Classe 1997, Cuccia dopo essersi formato nelle giovanili del Palermo ha giocato per Serie D sia in Sicilia che in sulla penisola con le maglie di Tiger Brolo, Viterbese, Spoleto, Gubbio, Poggibonsi e Bra. Successivamente le esperienze in Eccellenza militando in squadre come Castelbuono, Alcamo, Geraci e Monreale fino ad arrivare all'ultima stagione disputata in Prima Categoria. Il club bagherese aggiunge dunque un altro tassello importante a conferma delle importanti ambizioni stagionali.