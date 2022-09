Calcio, al torneo internazionale under 14 brilla il palermitano Daniele Guarneri: 6 gol in 10 partite

Dieci gol in sei partite. Alcuni dei quali davvero spettacolari. Al Ravenna Top Cup, il torneo Internazionale di calcio che ha visto in campo gli under 14, ha messo in vetrina un attaccante siciliano che farà parlare di sé nei prossimi anni: il palermitano Davide Guarneri.

Il coro degli osservatori delle squadre professionistiche è unanime: il giovane centravanti ha stoffa e un'impostazione da professionista. I cacciatori di giovani talenti hanno puntato Davide Guarneri sin dai primi minuti della prima partita. Il calciatore palermitano, cresciuto nella società del Borgetto (quest'anno guida l'attacco del Fair Play Juventus Accademy Messina) ha doti fisiche non indifferenti: un metro e 83 centimetri di altezza e un fisico possente. Ricorda in quanto a fantasia, potenza e tecnica, Ibrahimovic. Un paragone che in tribuna è stato fatto sia dal pubblico che dai tecnici.

Davide Guarneri si è mosso in campo senza alcun timore reverenziale sia che giocasse con una squadra blasonata come l'Udinese sia che affrontasse una squadra dilettantistica. In campo per tutta la durate del torneo ha seminato il terrore nelle difese avversarie. Su questo giovane sicilianissimo sono pronti a scommettere in tanti. L'impressione è che abbia già spiccato il volo.

